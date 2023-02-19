تعويم زورقين بحوض ميناء طرابلس بعد استلامهما من إيطاليا لإدخالهما الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعويم زورقين بحريين تابعين للإدارة العامة لأمن السواحل بحوض ميناء طرابلس، وذلك تمهيدًا لإدخالهما إلى الخدمة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وتأمين سلامة المصطافين، بحسب الوزارة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة جاءت عقب مراسم تسليم واستلام جرت صباح اليوم الأحد، لإمدادت فنية لصالح الإدارة العامة لأمن السواحل من بينها الزورقان البحريان مقدمة من الحكومة الإيطالية في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، وأعضاء لجنة إتمام التسليم والاستلام المشكلة بقرار وزير الداخلية المكلف وأعضاء من الإدارة العامة لأمن السواحل والسفارة الإيطالية لدى ليبيا، ومسؤول الملف الإيطالي بمكتب الاتصال والتعاون الدولي.

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ونوهت وزارة الداخلية بأنه سيجري إدخال الزورقين البحريين إلى الخدمة لدعم فروع الإدارة العامة لأمن السواحل كدوريات سريعة في عمليات البحث والإنقاذ وتأمين وسلامة المصطافين.

تسليم الزورقين إلى ليبيا وسط انتقادات حقوقية

وجرى تسليم الزورقين الأسبوع الماضي خلال حفل أقيم في إيطاليا بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزيري الداخلية والخارجية الإيطاليين ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات التوسع والجوار، وسط انتقادات حقوقية لهذه الخطوة.

والزورقان من ضمن 5 زوارق بحرية سيجري تقديمها إلى حرس السواحل الليبي في إطار الاتفاق الموقع بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والحكومة الإيطالية أواخر الشهر الماضي في العاصمة طرابلس للحد من تدفقات الهجرة.

عملية إنزال وتعويم الزورقين الجديدين لأمن السواحل بحوض ميناء طرابلس، الأحد 19 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

عملية إنزال وتعويم الزورقين الجديدين لأمن السواحل بحوض ميناء طرابلس، الأحد 19 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

عملية إنزال وتعويم الزورقين الجديدين لأمن السواحل بحوض ميناء طرابلس، الأحد 19 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

عملية إنزال وتعويم الزورقين الجديدين لأمن السواحل بحوض ميناء طرابلس، الأحد 19 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

عملية إنزال وتعويم الزورقين الجديدين لأمن السواحل بحوض ميناء طرابلس، الأحد 19 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)