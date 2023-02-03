بحضور المنقوش ومفوض أوروبي.. إيطاليا تسلم ليبيا زورق دورية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها ستسلم السلطات الليبية يوم الإثنين المقبل زورق دورية بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش ومفوض أوروبي، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إن مراسم تسليم زورق الدورية المصنوع حديثاً من «فئة 300» للسلطات الليبية ستجري في بلدة أدريا بمحافظة روفيغو (مقاطعة فينيتو- شمال)، بحضور كل من وزير الخارجية أنطونيو تاياني والمنقوش، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي.

مشروع أوروبي لتعزيز قدرة ليبيا على إدارة الحدود والهجرة

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية أن تسليم الزورق يأتي ضمن مشروع «Sibbmil» الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة.

- تاياني: تسليم 5 سفن لخفر السواحل الليبي خيار صحيح لمجابهة الهجرة

- تاياني: اتفاق مع ليبيا لتسليمها 5 زوارق ممولة من الاتحاد الأوروبي

- وكالة إيطالية تكشف تفاصيل اتفاق الزوارق الخمسة مع حكومة الدبيبة

ووقع تاياني والمنقوش بالعاصمة طرابلس في 28 يناير الماضي، مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم 5 زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي لصالح خفر السواحل الليبي.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل وانتقادات من طرف المنظمات الإنسانية للحكومة الإيطالية، لدعمها خفر السواحل الليبي الذي تتهمه تلك المنظمات بانتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

تاياني يدافع عن تسليم الزوارق إلى ليبيا

لكن تاياني دافع عن تسليم إيطاليا خمس سفن لخفر السواحل الليبي، معتبرًا ذلك «خيارًا صحيحًا لمعالجة مشكلة الهجرة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» قبل يومين.

وانتقد تاياني في تصريحات إذاعية الجدل المثار حول هذه المسألة، وقال «أعتقد أنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة، إننا نتعامل مع المسألة بالحديث عن النمو وذلك من خلال خطة ماتي وفق ما قالته رئيسة الوزراء».