تاياني: تسليم 5 سفن لخفر السواحل الليبي خيار صحيح لمجابهة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

دافع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن تسليم إيطاليا خمس سفن لخفر السواحل الليبي بموجب اتفاق وقعه مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، معتبرًا ذلك «خيارًا صحيحًا لمعالجة مشكلة الهجرة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الأربعاء.

وانتقد تاياني في تصريحات إذاعية الجدل المثار حول هذه المسألة، وقال «أعتقد أنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة، إننا نتعامل مع المسألة بالحديث عن النمو وذلك من خلال خطة ماتي وفق ما قالته رئيسة الوزراء».

- وكالة إيطالية تكشف تفاصيل اتفاق الزوارق الخمسة مع حكومة الدبيبة

- تاياني: اتفاق مع ليبيا لتسليمها 5 زوارق ممولة من الاتحاد الأوروبي

وشدد تاياني على ضرورة عدم النظر إلى أفريقيا «بعيون المستعمرين» وتابع: «نحن بحاجة إلى الاستثمار ضد تغير المناخ والإرهاب والفقر والمرض»، مشددًا على الحاجة «إلى استراتيجية أوروبية».

وأشار تاياني في السياق نفسه إلى أن «هناك أيضًا طريق البلقان للهجرة غير الشرعية إلى جانب الطريق عبر المتوسط، لهذا نحتاج إلى عمل مشترك على المستوى الأوروبي» وفق وكالة «نوفا».

ووقع تاياني في 28 يناير بالعاصمة طرابلس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم 5 زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي لصالح خفر السواحل الليبي.