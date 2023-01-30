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وكالة إيطالية تكشف تفاصيل اتفاق الزوارق الخمسة مع حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 06:11 مساء
وكالة إيطالية تكشف تفاصيل اتفاق الزوارق الخمسة مع حكومة الدبيبة
تاياني خلال توقيع اتفاق تسليم الزوارق مع المنقوش، طرابلس، 28 يناير 2023 (حساب الوزير الإيطالي على تويتر)
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كشفت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الخارجية والتعاون الإيطالي أنطونيو تاياني مع وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش السبت الماضي، والخاصة بتسليم ليبيا خمسة قوارب لخفر السواحل بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن الاتفاقية تخص زورقين من فئة «Corrubia» للدوريات على غرار الزورق المملوك بالفعل لخفر السواحل الليبي، وثلاثة زوارق دورية من طراز «الـ300» المصنعة حديثًا، والمتخصصة في أنشطة الإنقاذ البحري ومن بينها البحث والإنقاذ؛ والتي يستخدمها خفر السواحل الإيطالي.

اتفاق في مجال الطاقة بقيمة 8 مليارات دولار 
وجرى توقيع الاتفاق ضمن زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس السبت الماضي، بجانب توقيع شركة «إيني» اتفاق لتطوير حقلي غاز في ليبيا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وأضافت «نوفا» أن اتفاق الزوارق جزء من مشروع «Sibmmil » الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، والممول من صندوق المفوضية الأوروبية المسمى «Trust Fund Africa»، والذي تعتبر إيطاليا الجهة المنفذة الرئيسية له من خلال وزارة الداخلية الإيطالية.

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محاولات أوروبية لتقليل تدفقات الهجرة من ليبيا 
ويهدف المشروع الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، الذي انطلق في يوليو من العام 2017، إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية المختصة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبة الحدود، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، والبحث والإنقاذ في البحر وفي الصحراء.

وخلال تواجده في طرابلس، قال تاياني «إن بلاده تسعى إلى مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية»؛ فيما شددت ميلوني على أهمية العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قائلة: «رغم الجهود الليبية فما زالت أرقام الدخول غير الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا مرتفعة، وقد زادت بنسبة 50% ونحن ملتزمون بمساندة ليبيا في إدارة هذه التدفقات».

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