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بحضور المنقوش ومفوض أوروبي.. إيطاليا تسلم خفر السواحل الليبي زورقا بحريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 11:41 صباحا
بحضور المنقوش ومفوض أوروبي.. إيطاليا تسلم خفر السواحل الليبي زورقا بحريا
من مراسم تسليم إيطاليا زورق بحري لخفر السواحل الليبي بحضور المنقوش، 6 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
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سلمت إيطاليا، أمس الإثنين، الزورق البحري «تي إس إل سي جي 300» من نوع «سار» إلى خفر السواحل الليبي، وذلك في حوض بناء السفن «فيتوريا» بمدينة أدريا الشمالية الشرقية على البحر الأدرياتيكي.

وجرت مراسم التسليم، بحضور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ونائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والمفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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وعقب مراسم التسليم، عقدت المنقوش وتاياني مؤتمرا صحفيا مشتركا أكدا فيه أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.

مشروع أوروبي لتعزيز قدرة ليبيا على إدارة الحدود والهجرة
ويأتي تسليم الزورق ضمن مشروع «Sibbmil» الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة. ووقع تاياني والمنقوش بالعاصمة طرابلس في 28 يناير الماضي، مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم خمسة زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي لصالح خفر السواحل الليبي.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل وانتقادات من طرف المنظمات الإنسانية للحكومة الإيطالية، لدعمها خفر السواحل الليبي الذي تتهمه تلك المنظمات بانتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

لكن تاياني دافع عن تسليم إيطاليا خمس سفن لخفر السواحل الليبي، معتبرا ذلك «خيارا صحيحا لمعالجة مشكلة الهجرة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا». وانتقد تاياني في تصريحات إذاعية الجدل المثار حول هذه المسألة، وقال «أعتقد أنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة، إننا نتعامل مع المسألة بالحديث عن النمو وذلك من خلال خطة ماتي وفق ما قالته رئيسة الوزراء».

من مراسم تسليم إيطاليا زورق بحري لخفر السواحل الليبي بحضور المنقوش، 6 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
من مراسم تسليم إيطاليا زورق بحري لخفر السواحل الليبي بحضور المنقوش، 6 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
من مراسم تسليم إيطاليا زورق بحري لخفر السواحل الليبي بحضور المنقوش، 6 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
من مراسم تسليم إيطاليا زورق بحري لخفر السواحل الليبي بحضور المنقوش، 6 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
من مراسم تسليم إيطاليا زورق بحري لخفر السواحل الليبي بحضور المنقوش، 6 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
من مراسم تسليم إيطاليا زورق بحري لخفر السواحل الليبي بحضور المنقوش، 6 فبراير 2023. (وزارة الخارجية)
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