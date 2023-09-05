حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في الهند بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس المراقب المالي المنسَّب إلى بعثة ليبيا لدى الهند، بتهمة الاختلاس عن طريق تكرار بيانات صرف مرتباته.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول مراقبة الشأن المالي ببعثة ليبيا في الهند، لتقصي واقع انحراف مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليه.

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وكشف الاستقصاء تعمُّده تكرار بيانات صرف مرتباته حتى تسنى له سحب 286 ألف يورو من المبالغ المعهود إليه حفظها، وتصرف في 185 ألف يورو دون مستندات وفواتير تثبت أوجه صرف المبلغ، بحسب البيان.

وأشار بيان مكتب النائب إلى أن المسؤول أسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 25 ألف يورو، حيث انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.