شكاوى من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

اشتكى عدد من المواطنين في بني وليد، تحدثوا إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية في المدينة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

أسعار المستلزمات المدرسية

وأوضح المواطن عبدالله بلحا، وهو أب لأربعة تلاميذ، أن أسعار الحقائب والدفاتر والأقلام وباقي الأدوات والمستلزمات المدرسية وصلت إلى أرقام قياسية، ناهيك عن ارتفاع أسعار الملابس والأحذية التي فاقت دخل المواطن العادي.



وذكر بلحاج أن سعر الحقيبة المدرسية العادية يتراوح ما بين 50 دينارًا إلى 100 دينار، بينما تبدأ أسعار الدفاتر من دينار ونصف الدينار للدفتر الواحد.

- بالصور والفيديو.. انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس ليبيا

تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات الطلاب

من جهته ناشد المواطن محمد الكميعي أصحاب القرطاسيات والمكتبات بتخفيض أسعار مستلزمات المدارس التي أرهقت أولياء الأمور، خاصة مع تأخر الرواتب ونقص السيولة النقدية في المصارف العاملة بالمدينة.

وأشار الكميعي إلى أنه اضطر لاستدانة بعض النقود من قبل أحد أقاربه من أجل شراء الأدوات والاحتياجات المدرسية لأبنائه، وعدم حرمانهم من فرحة العودة إلى المدرسة مع بداية العام الجديد.

كما دعا عدد من المواطنين في بني وليد الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم إلى توفير احتياجات الطلاب من تلك المستلزمات، ومساعدة أولياء الأمور في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد هذه الأيام.

أحد محال بيع الأدوات المدرسية في بني وليد (بوابة الوسط)

أحد محال بيع الأدوات المدرسية في بني وليد (بوابة الوسط)

أحد محال بيع الأدوات المدرسية في بني وليد (بوابة الوسط)

أحد محال بيع الأدوات المدرسية في بني وليد (بوابة الوسط)