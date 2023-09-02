عقيلة لـ«باتيلي»: من الضروري تشكيل حكومة ليبية موحدة مهمتها إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط



أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات»، وفق المركز الإعلامي للمجلس.



وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث صالح مع ياتيلي مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ولا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6). بدوره، أوضح المبعوث الأممي أنه «لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي».

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ويوم الخميس، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لدعم استقرار ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع ضم المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

والجمعة، نفى رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) جلال الشويهدي «صدور أي بيان، الخميس، عن اللجنة»، وذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

جاء في بيان منسوب للجنة «6+6»، صدر الخميس، أن أعمالها انتهت بـ«التوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروعي قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب، لإصدارهما رسميا، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإعلان مواعيد إجراء الانتخابات طبقا للقانون».

من لقاء عقيلة صالح وباتيلي، 2 سبتمبر 2023. (المركز الإعلامي لمجلس النواب)

من لقاء عقيلة صالح وباتيلي، 2 سبتمبر 2023. (المركز الإعلامي لمجلس النواب)