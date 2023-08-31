باتيلي: بحثت مع المنفي سبل التوصل لاتفاق سياسي شامل يمهد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «العمل على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في طرابلس أمس الأربعاء، وتناول التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، حسب تغريدة باتيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

وأشار باتيلي إلى تجديدهما العزم على مواصلة الجهود من أجل استكمال القوانين الانتخابية.

المنفي يؤكد دعمه توسيع المشاركة في «6+6»

من جانبه، أكد المنفي دعمه توسيع المشاركة والحوار في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» بين المؤسسات المعنية والقوى السياسية.

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وأعرب عن «حرصه على إنهاء كل المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة (6+6)، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، وتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة».