المنفي يجتمع مع السفيرة البريطانية لمناسبة انتهاء عملها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الثلاثاء، لمناسبة انتهاء فترة عمل السفيرة.

وتناول الطرفان «أهمية مسار المصالحة الوطنية وإيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، وتوحيد الجهود للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس سليمة تلبية لتطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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انتهاء مهمة السفيرة بعد عامين من العمل

وعبر المنفي عن تمنياته للسفيرة بالتوفيق، موجهًا الشكر لها على «جهودها التي بذلتها خلال فترة عملها في ليبيا والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين».

وفي أوائل أغسطس 2021، أعلنت الخارجية البريطانية تعيين كارولين هورندال سفيرة لدى ليبيا لتبدأ مهام عملها في الشهر التالي مباشرة (سبتمبر 2021).