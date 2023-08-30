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المنفي يؤكد لباتيلي دعمه توسيع المشاركة والحوار في لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 07:37 مساء
المنفي يؤكد لباتيلي دعمه توسيع المشاركة والحوار في لجنة «6+6»
لقاء المنفي وباتيلي في طرابلس، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي9
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، دعمه توسيع المشاركة والحوار في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» بين المؤسسات المعنية والقوى السياسية.

واستقبل المنفي، في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس اليوم الأربعاء، باتيلي، لبحث ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن باتيلي أشاد في بداية اللقاء بدور المنفي «الرئيس والمحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة على تحقيق السلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد من جهته «حرصه التام على إنهاء كل المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة «6+6»، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، وتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة».

يأتي ذلك في إطار سلسلة الاتصالات التي يجريها باتيلي مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في ليبيا، والتي يستهدف من ورائها حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

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