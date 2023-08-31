اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولدعم استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج ونائب السفير الأميركي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، بحسب منشور للسفارة الأميركية على موقع «إكس».

وأفادت السفارة بأن أمريكا وفرنسا شجعا جهود لجنة «6+6» والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.

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وخلال لقاء المبعوث الأممي، أمس الأربعاء، أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير دعم بلاده دعوة عبدالله باتيلي الخاصة بتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

وفي 22 أغسطس الجاري، قال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة «أصبح أمرًا واجبًا لقيادة البلاد نحو الانتخابات»، ونبه إلى أن «عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا».