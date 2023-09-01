مديرية أمن طرابلس: القبض على 82 متهما بين 23 و30 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، أن عدد المطلوبين الذين جرى ضبطهم من قِبل اللجنة الأمنية في الفترة من 23 أغسطس الماضي إلى 30 من الشهر نفسه بلغ 82 شخصا.

وأشارت المديرية إلى مواصلة التمركزات الأمنية التابعة لها والأجهزة الأمنية الأخرى تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة، بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة، اعتراضا على لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

الطرابلسي: مخططات لحرق أرشيف الداخلية

وفي اجتماع للحكومة نفسها، أمس الخميس، قال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إن الوزارة رصدت مخططات للاعتداء على بعض مؤسسات الدولة خلال المظاهرات التي خرجت للاحتجاج على لقاء نجلاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي.

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وأضاف: «لاحظنا بتقارير من جهاز الأمن الداخلي وجهاز المباحث الجنائية أن هناك بعض المجموعات شكلت خلايا جرى إنشاؤها للاعتداء على بعض مؤسسات الدولة، وحرق أرشيف وزارة الداخلية، وجرى إيقاف ذلك الموضوع».

ونوه بأن المظاهرة التي جرت أمام وزارة الداخلية كانت سلمية، و«تحملنا الضرر الذي وقع على الشرطة، مشيرً إلى القبض على عدد من المتهمين المسؤولين عن استعمال قنابل يدوية وحرق واحدة من محطات البنزين.