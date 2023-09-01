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الطرابلسي: رصدنا مخططات لحرق مقر مجلس الوزراء وأرشيف «الداخلية»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 06:40 مساء
الطرابلسي: رصدنا مخططات لحرق مقر مجلس الوزراء وأرشيف «الداخلية»
الطرابلسي خلال كلمته في اجتماع لمجلس وزراء حكومة الدبيبة، (صورة من فيديو للاجتماع: منصة حكومتنا)
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قال وزير الداخلية المكلف في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، إن الوزارة رصدت مخططات للاعتداء على بعض مؤسسات الدولة خلال المظاهرات التي خرجت للاحتجاج على لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأوضح الطرابلسي في اجتماع للحكومة: «لاحظنا بتقارير من جهاز الأمن الداخلي وجهاز المباحث الجنائية أن هناك بعض المجموعات شكلت خلايا جرى إنشاؤها للاعتداء على بعض مؤسسات الدولة، وحرق أرشيف وزارة الداخلية، وجرى إيقاف ذلك الموضوع»، حسبما نقلت منصة «حكومتنا»، اليوم الجمعة.

الطرابلسي: تواصل مع النائب العام ضد خطط حرق مقر مجلس الوزراء 
أشار إلى أن الوزارة تواصلت مع النائب العام بالأدلة الثابتة حول تلك المخططات التي شملت كذلك محاولة الهجوم على مقر مجلس الوزراء وحرقه، وفق قوله.

وأضاف أن المظاهرة التي جرت أمام وزارة الداخلية كانت سلمية، و«تحملنا الضرر الذي وقع على الشرطة»،

ووجه الوزير التحية إلى «الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس، وفي كل المديريات خارج العاصمة، والقوات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان العامة، من ألوية وكتائب».

ولم يذكر الطرابلسي اجتماع المنقوش مع إيلي كوهين الذي جرى في روما الأسبوع الماضي صراحة، واكتف بتوصيفه «المشكلة التي حدثت في روما».

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اتهامات لبعض الصفحات بالحصول على تمويل
كما اتهم وزير الداخلية المكلف بعض الشخصيات والأحزاب بتمويل صفحات على موقع «فيسبوك» بآلاف الدولارات من أجل «التحريض والعبث بالشباب، وتوجيهه لعملية خطيرة جدا، وفوضى كبيرة جدا».

واعتبر الطرابلسي خروج مظاهرة من أجل فلسطين في الثانية عشرة ليلا أمرا خاطئا، فـ«التظاهر من أجل القضية الفلسطينية يبدأ من الثامنة صباحا».

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