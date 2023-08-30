شاهد في «وسط الخبر»: هل نجا الدبيبة من عاصفة الاحتجاجات؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، تداعيات تراجع الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس على خلفية لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما الأسبوع الماضي.

وتحدث مراقبون عن مدى فاعلية الاحتجاجات مع تمسك رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بالسلطة، وتأثير عاصفة الغضب التي أثارها لقاء المنقوش وكوهين على مستقبل حكومة الدبيبة، ولا سيما بعد تصريحات المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الحاجة لحكومة موحدة جديدة.

- شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

- «رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

ومع تصاعد موجات الغضب بشأن اللقاء، زار الدبيبة السفارة الفلسطينية في طرابلس، وتحدث عن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، في محاولة يراها مراقبون لامتصاص ردة الفعل الشعبية، فهل نجا الدبيبة من عاصفة الاحتجاجات؟، وهو ما ناقشه البرنامج مع كل من: الناطق باسم حزب «صوت الشعب» عبدالسلام القريتلي، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة بنغازي محمد مخلوف، وعضو المكتب التنفيذي لحزب «ليبيا النماء» حسام الفنيش.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك