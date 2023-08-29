  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 09:09 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
التغطية الخاصة من قناة الوسط «WTV» للتطورات السياسية بعد الكشف عن لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل»، الثلاثاء 29 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

تواصل قناة الوسط (WTV)، اليوم الثلاثاء، تغطيتها الخاصة للتطورات السياسية الجارية منذ مساء الأحد عقب الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما، برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

ولا تزال ردود الفعل المحلية على لقاء المنقوش وكوهين متواصلة، فيما يناقش ضيوف الحلقة الثمن السياسي الذي يتعين على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تحمله نتيجة هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة باللقاء والرافضة للتطبيع.

- للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا
- للمشاهدة عبر صفحة الوسط على موقع «فيسبوك»

وفي «إسرائيل» واصلت وسائل الإعلام العبرية تعليقاتها ورصد مواقف القوى السياسية المعارضة للحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مسلطة الضوء على اتصالات ليبية سابقة جرت مع مسؤولين وممثلين لدولة الاحتلال.

وأثار اللقاء ردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث اندلعت احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضًا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى؛ حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وإجراء الانتخابات
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي ...
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
حكومة الدبيبة تبحث عودة النازحين مع وفد من البعثة الأممية
حكومة الدبيبة تبحث عودة النازحين مع وفد من البعثة الأممية
متظاهرون من الزاوية يتوجهون إلى طرابلس مطالبين «إسقاط حكومة الدبيبة»
متظاهرون من الزاوية يتوجهون إلى طرابلس مطالبين «إسقاط حكومة ...
حبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي
حبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟...
تيار بالتريس يدعو المؤسسات الأمنية إلى إطلاق 12 شابا اعتقلوا أمس
تيار بالتريس يدعو المؤسسات الأمنية إلى إطلاق 12 شابا اعتقلوا......
الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد ويعفي 4 مسؤولين في الوزارة
الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من ......
حبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي
حبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي...
متظاهرون من الزاوية يتوجهون إلى طرابلس مطالبين «إسقاط حكومة الدبيبة»
متظاهرون من الزاوية يتوجهون إلى طرابلس مطالبين «إسقاط حكومة ......
المزيد