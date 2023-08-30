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حكومة حماد تدعو منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 04:31 مساء
حكومة حماد تدعو منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين
الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أثناء تلاوة البيان، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (فيديو)
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دعت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب جميع منتسبي الوزارة من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية، إلى حماية المتظاهرين وتوفير المناخ الملائم لممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي.

وأكدت الوزارة في بيان تلاه الناطق باسمها ونشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أنها «تعمل بجميع واجباتها المنوطة بها، وستكون درعًا حاميًا لشعبنا الحر الأبي، لا أن تكون أداةً لقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه، المكفولة له وفق القانون».

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وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لجميع «أعمال القمع والعنف وخطف النشطاء التي تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة للحكومة الموازية بمدينة طرابلس» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

احتجاجات في غرب ليبيا
وتشهد مدينة طرابلس وعدة مناطق غرب ليبيا منذ مساء الأحد الماضي احتجاجات منددة ورافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين.

ودعا حراك بالتريس الشبابي، أمس الثلاثاء، الجهات الأمنية في طرابلس إلى إطلاق 12 شابًا جرى اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها بعض المناطق في المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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