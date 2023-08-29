النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية والتعليم «أمّنت ما نسبته 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها»، منوهة باستمرار متابعتها لتنفيذ العقود المبرمة في هذا الشأن، وذلك قبل أيام قليلة من موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.

وأكدت النيابة العامة في بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» أنها «تتتبع التدابير الإدارية المتولدة عن إجراءاتها المتخذة إزاء تأخر توريد الكتاب المدرسي في مواقيت تتناسب مع السياسة التعليمية؛ ومقتضيات المصلحة العامة».

أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي

وأضاف البيان أن مكتب النائب العام «نظر في وقت سابق، التقارير التي تناولت تقصير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي».

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وأوضح البيان أسباب تأخر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الماضي 2022 - 2023 والتي من بينها «عدم عدالة العقود المبرمة؛ بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها خلال المواعيد المعقودة»، وذلك بعدما بحث رئيس النيابة، بمكتب النائب العام قبل انصرام العام الدراسي الماضي الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب وتوريدها».

وبناء على استدلالات النيابة العامة «انتهى المحقق إلى إجراء استجواب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات، وأحاطهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي، وطلب إلى جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء».

استمرار التحقيقات لمتابعة طباعة الكتاب المدرسي

وأكدت النيابة العامة في البيان أنه بناء على ذلك «بادر قادة وزارة التعليم والتربية إلى اتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها»؛ منوهة بأن «إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها لا تزال في طور التحقيق الابتدائي».

وأعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، الأحد، الانتهاء من توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100% وتوزيعه على مراقبات التربية والتعليم في كل البلديات، علاوة على تجهيز الميزانية التشغيلية لصرفها للمؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».