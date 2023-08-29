  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 08:12 مساء
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
كتب دراسية وصلت المخازن في سرت تمهيدا لانطلاق العام الدراسي في 3 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية والتعليم «أمّنت ما نسبته 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها»، منوهة باستمرار متابعتها لتنفيذ العقود المبرمة في هذا الشأن، وذلك قبل أيام قليلة من موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.

وأكدت النيابة العامة في بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» أنها «تتتبع التدابير الإدارية المتولدة عن إجراءاتها المتخذة إزاء تأخر توريد الكتاب المدرسي في مواقيت تتناسب مع السياسة التعليمية؛ ومقتضيات المصلحة العامة».

أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي
وأضاف البيان أن مكتب النائب العام «نظر في وقت سابق، التقارير التي تناولت تقصير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي».

- المقريف: توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100%.. وتوزيعه على المراقبات
- وصول 97% من الكتب المدرسية إلى طلاب التعليم الأساسي في سرت
- «التعليم»: 22 شركة تنتهي من توريد الكتب.. ومدة الدراسة 28 أسبوعا

وأوضح البيان أسباب تأخر الكتاب المدرسي للعام الدراسي الماضي 2022 - 2023 والتي من بينها «عدم عدالة العقود المبرمة؛ بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها خلال المواعيد المعقودة»، وذلك بعدما بحث رئيس النيابة، بمكتب النائب العام قبل انصرام العام الدراسي الماضي الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب وتوريدها».

وبناء على استدلالات النيابة العامة «انتهى المحقق إلى إجراء استجواب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات، وأحاطهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي، وطلب إلى جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء».

استمرار التحقيقات لمتابعة طباعة الكتاب المدرسي
وأكدت النيابة العامة في البيان أنه بناء على ذلك «بادر قادة وزارة التعليم والتربية إلى اتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها»؛ منوهة بأن «إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها لا تزال في طور التحقيق الابتدائي».

وأعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، الأحد، الانتهاء من توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100% وتوزيعه على مراقبات التربية والتعليم في كل البلديات، علاوة على تجهيز الميزانية التشغيلية لصرفها للمؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية

هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة التربية والتعليم تعد قائمة بالمراقبات المستهدفة من الإفراجات المالية
وزارة التربية والتعليم تعد قائمة بالمراقبات المستهدفة من ...
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
بعد إيقاف المنقوش.. سفير ليبيا بقبرص يؤكد لنظيره الفلسطيني ثبات الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية
بعد إيقاف المنقوش.. سفير ليبيا بقبرص يؤكد لنظيره الفلسطيني ثبات ...
لتسهيل عودة التشاديين.. مصر للطيران تسيِّر رحلات «ترانزيت» بين طرابلس وإنجامينا
لتسهيل عودة التشاديين.. مصر للطيران تسيِّر رحلات «ترانزيت» بين ...
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وإجراء الانتخابات
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
حكومة الدبيبة تبحث عودة النازحين مع وفد من البعثة الأممية
حكومة الدبيبة تبحث عودة النازحين مع وفد من البعثة الأممية...
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟...
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وإجراء الانتخابات
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل ......
لتسهيل عودة التشاديين.. مصر للطيران تسيِّر رحلات «ترانزيت» بين طرابلس وإنجامينا
لتسهيل عودة التشاديين.. مصر للطيران تسيِّر رحلات «ترانزيت» ......
المزيد