«التعليم»: 22 شركة تنتهي من توريد الكتب.. ومدة الدراسة 28 أسبوعا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة إن وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعاقدت مع 24 شركة وطنية لطباعة وتوزيع الكتب المدرسية، مشيرا إلى توريد 22 منها الكتب المدرسية بنسبة 100%.

وأضاف أن إحدى الشركتين المتبقيتين ستستكمل عملية التوريد اليوم الثلاثاء، فيما ينتظر أن تورّد الشركة الأخرى الكتب يوم 15 أغسطس الجاري، وفقًا لمقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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توافر الكتب منذ أول أسبوع للدراسة

وأكد الويبة توافر الكتب الدراسية منذ الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في الثالث من سبتمبر المقبل، مستعرضا جدولا بالموقف التنفيذي لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي حتى يوم السادس من أغسطس الجاري.

كما توقع مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن يكون العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 «مثاليا» على مستوى موعد انطلاقه مقارنة بالأعوام السالفة، وتكون مدة الدراسة 28 أسبوعا بدلا من 24، وبالتالي يتطابق مع المناهج المُعدة من الوزارة.

الموقف التنفيذي لطباعة الكتب، 8 أغسطس (مقطع فيديو بثته صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)