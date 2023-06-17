مركز المناهج: آلية سريعة لاستقبال السحبات التجريبية للكتاب المدرسي من شركات الطباعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، اليوم الجمعة، بحث آلية البدء في استقبال السحبات التجريبية للكتاب المدرسي من شركات الطباعة ومطابقتها في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام المركز كامل الويبة مع مدير إدارة المناهج الدراسية، ومدير إدارة البحوث التربوية.

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عمل مكثف لسرعة إنجاز الكتاب المدرسي

واتفق موظفو إدارة الكتاب المدرسي وخبراء إدارة المناهج وعدد من موظفي إدارة البحوث، على أن تكون الفترة القادمة فترة عمل مكثف للجميع لسرعة الإنجاز.

وفي مايو الماضي، أعلن كامل الويبة، معالجة الأخطاء البسيطة والمتوسطة في المناهج الدراسية خلال العام الجاري، لافتًا إلى تشكيل لجان لمعالجة الأخطاء الكبيرة خلال الفترة المقبلة.