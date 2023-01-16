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الويبة: المناهج التعليمية الليبية «جيدة».. ونتوقع تغييرها العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 11:14 صباحا
الويبة: المناهج التعليمية الليبية «جيدة».. ونتوقع تغييرها العام المقبل
مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية دكتور كامل الويبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، د.كامل الويبة، إن «المناهج التعليمية في ليبيا تعتبر جيدة بغض النظر عن بعض الأخطاء التي جرى رصدها ومعالجتها»، وتوقع «إحداث تغيير في المناهج خلال العام المقبل».

وقال في تصريح إلى قناة «ليبيا الحدث»، إن «مهام المركز تأليف أكثر من 200 مقرر دراسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، منها 176 في التعليم الأساسي و105 في التعليم الثانوي، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المناهج الليبية في المسار الصحيح
ونوه كامل الويبة بأن «إعداد المناهج في كل العالم يمر بمجموعة من المراجعات يتولاها فريق يضم الأستاذ الجامعي، والمفتش التربوي، والمدرس الخبير، وحتى ولي الأمر»، لافتا إلى «توقيع اتفاقيات مع عدة جامعات ليبية والتواصل مع الخبراء بها لتطوير المنهج لكي لا تكون المناهج مرتبطة بمجموعة مفتشين أو مدرسين».

- وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي إلى مخازن وزارة التربية والتعليم 
- مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء توريده بنهاية الأسبوع
- مركز المناهج: 40% من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية والتعليم

ولفت المسؤول إلى «عدم وجود محذوفات في المقررات ‏الدراسية خلال هذا العام والعام السابق»، معتبرا أن «هذا مؤشر جيد يعني أننا نسير في المسار الصحيح». وبين أن «إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية جاء بقرار من وزير التربية والتعليم رقم 2097 لسنة 2022م، وما زلنا نتابع مناهجنا ونحاول أن نطور بقية المناهج».

الويبة: المناهج التعليمية الليبية «جيدة».. ونتوقع تغييرها العام المقبل
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