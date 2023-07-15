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مراقبة التعليم بسوق الجمعة تتسلم شحنات من الكتاب المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 09:05 مساء
مراقبة التعليم بسوق الجمعة تتسلم شحنات من الكتاب المدرسي
شحنات كتاب مدرسي بمخازن مراقبة التعليم في سوق الجمعة، 15 يوليو 2023. (مراقبة التعليم في سوق الجمعة)
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أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، وصول الشحنات الأولى من الكتاب المدرسي إلى مخازنها تمهيدا إلى تسليمها إلى المدارس حسب آلية توزيع محددة.

ودعت المراقبة في بيان مقتضب، مديري مدارس، الشيخ الصيد وشهداء الشط والجهاد وطلائع الفتح والأنصار والهجارسة ومحمد الأمين الحافي والعرب، إلى الحضور غدًا الأحد لتسلم مخصصاتهم من الكتب من الصف الثاني إلى الصف السادس.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام والتقيد بالمطلوب حسب الموعد وحذرت من اتخاذ إجراءات إدارية متمثلة في «لفت نظر» حيال المخالفين.

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المقريف: إسناد مهمة طباعة الكتاب المدرسي لـ24 شركة وطنية

إسناد مهمة طباعة الكتاب المدرسي لـ24 شركة وطنية
وأعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إسناد مهمة طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل للشركات الوطنية، وذلك بعد إخفاق عدد من الشركات الأجنبية التي جرت الترسية عليها خلال العام الدراسي الماضي في تسليم بعض المقررات.

جاء ذلك خلال اجتماع في نهاية مايو، بمندوبي 24 شركة وطنية استوفت مستنداتها لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024، بحضور مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ورئيس وأعضاء لجنة العطاءات بالوزارة.

وفي السادس من يوليو الجاري، أعلنت وزارة التعليم وصول شحنات الكتب المدرسية إلى المخازن الرئيسية في تاجوراء، والتي بلغت ثلاثة ملايين نسخة حتى الآن، حيث وجه المقريف بوصول الكتب المدرسية إلى المؤسسة التعليمية بحلول العشرين من أغسطس المقبل، لتوزع على الطلاب مع انطلاق العام الدراسي المقبل في الثالث من سبتمبر.

وتوقع مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وصول الكمية كلها إلى المخازن بحلول 24 يوليو الجاري، حسب بيان صادر عن وزارة التعليم.

كتاب مدرسي بمخازن مراقبة التعليم في سوق الجمعة، 15 يوليو 2023. (مراقبة التعليم في سوق الجمعة)
كتاب مدرسي بمخازن مراقبة التعليم في سوق الجمعة، 15 يوليو 2023. (مراقبة التعليم في سوق الجمعة)
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