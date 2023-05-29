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الويبة: تشكيل لجان لمعالجة الأخطاء الكبيرة بالمناهج الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 07:18 مساء
الويبة: تشكيل لجان لمعالجة الأخطاء الكبيرة بالمناهج الدراسية
مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة خلال مؤتمر صحفي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد 28 مايو 2023 (صورة من الفيديو)
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أكد مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة، معالجة الأخطاء البسيطة والمتوسطة في المناهج الدراسية خلال العام الجاري، لافتًا إلى تشكيل لجان لمعالجة الأخطاء الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم حول انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وموضوع طباعة الكتاب المدرسي، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- المقريف: إسناد مهمة طباعة الكتاب المدرسي لـ24 شركة وطنية

23 ورشة عمل اكتشفت أخطاء في المنهج الدراسي 
وتابع الويبة: «نستغرب الحملة الممنهجة ضد المركز بشأن وجود أخطاء في المنهج الدراسي، فنحن لا نتحمل مسؤوليات منهج معتمد منذ سنوات»، لكنه شدد على أن هناك تغييرًا في المناهج وأن الأخطاء البسيطة والمتوسطة قد جرى تدراكها.

وأشار إلى إقامة وزارة التعليم والمركز 23 ورشة عمل في عموم مناطق ليبيا، جرى تتويجها بورشة موحدة بعنوان «نحو تعليم أفضل»، وخلصت إلى وجود ثلاثة أنواع من الأخطاء في المناهج الدراسية (البسيطة والمتوسطة والكبيرة)، حيث جرى معالجة البسيطة والمتوسطة، وتشكيل لجان لكل مادة دراسية تضم عضو هيئة تدريس وموجّه ومدرس، لمعالجة الأخطاء الكبيرة، متابعا أن تعديل المناهج أصبحت ثقافة سائدة.

وخلال المؤتمر نفسه، أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، إسناد مهمة طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل لـ24 شركات وطنية، وذلك بعد إخفاق عدد من الشركات الأجنبية التي جرت الترسية عليها خلال العام الدراسي الماضي في تسليم بعض المقررات.

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