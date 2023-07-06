«التعليم»: وصول 3 ملايين نسخة من الكتب المدرسية إلى المخازن

القاهرة - بوابة الوسط

تابع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف وصول شحنات الكتب المدرسية إلى المخازن الرئيسية في تاجوراء، والتي بلغت ثلاثة ملايين نسخة حتى الآن، حيث وجه بوصول الكتب المدرسية إلى المؤسسة التعليمية بحلول العشرين من أغسطس المقبل، لتوزع على الطلاب مع انطلاق العام الدراسي المقبل في الثالث من سبتمبر.

وتوقع مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وصول الكمية كلها إلى المخازن بحلول 24 يوليو الجاري، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وصول الكتب المدرسية في وقت قياسي

قال المقريف إن هذا العام شهد وصول الكتب إلى المخازن في وقت قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن الدورة المستندية الخاصة بتوفير التخصصات المالية لطباعة الكتب عطلت طباعتها.

- المقريف: العام الدراسي الجديد ينطلق في 3 سبتمبر المقبل

وأشاد الوزير بالشركات المحلية التي تولت هذا العام طباعة الكتب، وتحملها المسؤولية، وبدء تسييرها دفعات الكتب إلى المخازن تباعا، على الرغم من عدم تسلمهم القيم المالية، لتأخر تسييل الموازنة الخاصة بالكتب إلى مركز المناهج.