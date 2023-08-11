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وصول 97% من الكتب المدرسية لطلاب التعليم الأساسي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 11 أغسطس 2023, 11:42 مساء
وصول 97% من الكتب المدرسية لطلاب التعليم الأساسي في سرت
كتب دراسية وصلت إلى المخازن في سرت تمهيدا لانطلاق العام الدراسي في 3 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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قال مدير مكتب شؤون المخازن بمراقبة التربية والتعليم ببلدية سرت حسن اعنيد السيوي: إن شحنة جديدة من الكتاب المدرسي للعام المدرسي 2023 ـ 2024م وصلت إلى البلدية.

وأضاف السيوي أنه بوصول هذه الشحنة تكون نسبة ما جاء للمخازن الفرعية بالمراقبة من وزارة التعليم في طرابلس 97% من المقررات والعناوين الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي.

مقررات دراسية لم تصل بعد
وأوضح أن المتبقي ثلاثة مقرارات هي كتاب الرياضيات للصف التاسع واللغة الإنجليزية للصف الرابع والخط للصف الثامن.

وأشار إلى أن مخصصات المراقبة من المقرارات والكتب المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي وصلت إلى مخازن المراقبة بنسبة 50%، مضيفًا: «جارٍ توريد بقية العناوين خلال الأسبوع الجاري».

وكشف السيوي أن توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية ببلدية سرت سيكون بداية من السبت 12 من أغسطس وفق الجدول المعد من اللجنة المكلفة بالإشراف على انطلاق العام المدرسي الجديد بسرت برئاسة مدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة. كما ناشد مديري المؤسسات التعليمية الالتزام بالمواعيد المحددة وإحضار الاحصائيات واصطحاب الأختام عقب الاستلام للتخصصات لكل مدرسة تعليمية.

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مواعيد العام الدراسي الجديد
ومقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 3 سبتمبر المقبل لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 - 2024.

وينتهي الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمبر المقبل، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

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