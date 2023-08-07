تسليم 5 مدارس جديدة خلال أسبوع ضمن خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تسليم 5 مدارس جديدة خلال أسبوع واحد، وذلك ضمن خطة «عودة الحياة»، التي أطلقتها الحكومة قبل عامين.

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ببلديات البيضاء وزليتن وجادو وكاباو وتوكرة تمكن من تنفيذ وتسليم 5 مدارس جديدة خلال أسبوع واحد، ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية للقضاء علي المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في جميع مدن ومناطق البلاد».

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وتشمل خطة «عودة الحياة» للقطاع المدرسي في المرحلة الأولى والثانية استكمال ما يزيد على 450 مدرسة جديدة مزودة بأحدث وسائل التعليم، بحسب منصة «حكومتنا».

وأكد جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في وقت سابق، استكمال 145 مدرسة سيجري توطينها قبل بداية العام الدراسي القادم، كما سيجري تسليم 49 مدرسة خلال شهر ديسمبر القادم، ضمن ملف استكمال المدارس المتوقفة، ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

إحدى المدارس الجديدة التي جرى تسليمها. (حكومتنا)

إحدى المدارس الجديدة التي جرى تسليمها. (حكومتنا)

إحدى المدارس الجديدة التي جرى تسليمها. (حكومتنا)