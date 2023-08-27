المقريف: توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100%.. وتوزيعه على المراقبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الأحد، الانتهاء من توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100% وتوزيعه على مراقبات التربية والتعليم في كل البلديات، علاوة على تجهيز الميزانية التشغيلية لصرفها للمؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

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جاء ذلك خلال لقاء المقريف مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي تابع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، واطلع على إجراءات الوزارة لضمان انطلاقة «موفقة»، وفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.

وتطرق لقاء الدبيبة والمقريف إلى معالجة أوضاع معلمي العقود والتنسيق بشأن ذلك بين اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء ووزارة المالية.

إلى ذلك، أوضح وزير التعليم أن العمل جارٍ على توفير المقاعد الدراسية والخطاطات، والسبورات وفق الاحتياج الفعلي للمؤسسات التعليمية.