«التعليم»: تفعيل مجالس أولياء الأمور للتعرف على ظروف الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تعميما إلى مراقبي التربية والتعليم بشأن تفعيل مجالس أولياء الأمور؛ للمساعدة في تقديم المعلومات المطلوبة عن ظروف أبنائهم والتعاون مع المعلمين والاختصاصيين والمرشدين النفسيين.

وتنعقد المجالس مرة واحدة كل شهر في غير يوم العمل الرسمي بالمؤسسة التعليمية، وتتولى تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لأولياء الأمور والمعلمين، ويحال تقرير شهري إلى مراقب التربية والتعليم بأعمالها، حسب خطاب رسمي أصدرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دراسة مشكلات الطلاب

واختصت الوزارة المجالس بمهام أساسية عدة هي دراسة مشكلات الطلاب والتعاون مع المعلمين والاختصاصيين والمرشدين النفسيين لحلها، ومعاونة المدرسة على رعاية التلاميذ والطلاب وتشجيع الموهوبين منهم.

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كما تتركز مهام المجالس أيضا في التعرف على احتياجات التلاميذ والطلاب؛ بما يؤدي إلى تنفيذ الخطة التربوية والتعليمية للمؤسسة التعليمية وبما يخدم المجتمع المدرسي.

وتؤدي لجان عمل خاصة بالمجالس عدة مهام منها «متابعة المستوى التحصيلي للتلاميذ والطلاب واقتراح السبل للنهوض به، والتعاون والمساهمة في إصلاح وصيانة المرافق المدرسية ومتابعة الاشتراكات السنوية لأولياء الأمور من بداية العام الدراسي بواقع دينار عن كل طالب».

خطاب وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل مجالس أولياء الأمور، 21 أغسطس 2023

خطاب وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل مجالس أولياء الأمور، 21 أغسطس 2023

خطاب وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل مجالس أولياء الأمور، 21 أغسطس 2023