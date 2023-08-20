انطلاق أسبوع النشاط المدرسي 3 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور موسى المقريف، عن انطلاق أسبوع النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر المقبل.

واستمع «المقريف» إلى إحاطة إدارتي «النشاط المدرسي»، و«الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي» بشأن استعداداتهما للعام الدراسي الجديد، فضلًا عن البرنامج الزمني للأنشطة، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الأحد.

وأحاطت مدير الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي نادية البكوش، الوزير بجهود التوعية التي أقامتها الوزارة، فضلًا عن برنامج المنتدى الصيفي لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي والذي أقيم خلال الشهر الماضي في جموع ليبيا، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك».

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مسابقة كرة القدم

كما منح المقريف الإذن لإدارة النشاط المدرسي باستكمال مسابقات النشاط المدرسي وتحديدًا مسابقة كرة القدم، وطالب الإدارتين ببذل قصارى جهودهم للاستعداد الأمثل للعام الدراسي المقبل.

وأكد أهمية أسبوع النشاط المدرسي في تنمية مهارات التلاميذ والطلاب، واكتشاف مواهبهم، ووجه بضرورة التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية بالمناطق في إقامة الحملات الصحية المختلفة.