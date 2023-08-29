تكالة يبحث مع سفيرة بريطانيا ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندول.

جاء ذلك في لقاء عقد اليوم الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على فيسبوك.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق اللقاء إلى ملف الانتخابات وما جرى إنجازه حتى الآن، إضافة إلى الجهود الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في البلاد، وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

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ومنذ انتخابه رئيسا لمجلس الدولة خلفا لخالد المشري، أجرى محمد تكالة مجموعة من اللقاءات مع عديد الأطراف الليبية ودبلوماسيين أجانب، لمناقشة ملفات سياسية واقصادية.