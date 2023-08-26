تكالة واللافي يناقشان تنسيق الجهود بين «الرئاسي» و«الأعلى للدولة» للوصول للاستحقاق الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة بأنه جرى خلال اللقاء الذي جمع تكالة واللافي، في مقر المجلس الأعلى للدولة، استعراض الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة.

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كما جرى بحث تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة.

لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. (المجلس الأعلى للدولة)