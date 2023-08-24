ضبط 1037 كرتونة تبغ فاسدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبطت دورية التفتيش بجهاز الحرس البلدي سرت، اليوم الخميس، شاحنة متجهة من الغرب إلى الشرق وعلى متنها 1037 كرتونة تبغ جرى الاشتباه في صلاحيتها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المتمركزة في بوابة الثلاثين غرب المدينة.

وقالت مصادر بجهاز الحرس البلدي سرت ومركز الرقابة على الأغدية لـ«بوابة الوسط» إنه جرى نقل الشاحنة بعد ضبطها إلى مقر الحرس البلدي لفحصها وتفتيشها، ليتبين فساد التبغ.

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وحسب تقرير الرقابة على الأغذية والأدوية، فإن بعضًا من الكمية المضبوطة من التبغ كان غير صالح للاستهلاك لظروف متعلقة بالرطوبة ووجود قوارض داخلها، فيما لم يستدل على هوية ومصدر البعض الآخر من الكمية.

وجرى تفريغ الشحنة بمخازن إدارة فرع جهاز الحرس البلدي في سرت بغرض إتلافها بحضور الجهات الضبطية والصحية والرقابية، وإحالة بقية الإجراءات إلى النيابة المختصة.

كميات من التبغ مضبوطة في سرت، 24 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

كميات من التبغ مضبوطة في سرت، 24 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)