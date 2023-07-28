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مصادرة وإتلاف 200 كيلو بطاطس فاسدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 28 يوليو 2023, 08:39 صباحا
مصادرة وإتلاف 200 كيلو بطاطس فاسدة في سرت
بطاطس فاسدة جرى ضبطها في سرت، 28 يوليو 2023. (بوابة الوسط)
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أعلن الحرس البلدي في سرت، اليوم الجمعة، ضبط وإتلاف 200 كيلوغرام من البطاطس غير الصالحة للاستهلاك البشري.

جاء ذلك خلال حملة تفتيش على سوق بيع الخضروات العام بسرت، على ما أفاد رئيس فرع الحرس البلدي بالمدينة، جمعة امبية، «بوابة الوسط»، مشيرا إلى مصادرة الكمية والتخلص منها، فيما اتخذت الإجراءات  القانونية حيال المخالفين.

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إلى ذلك، جرت مصادرة كمية كبيرة من «الطوجين» المستخدمة في صناعة الخبر؛ لعدم صلاحيتها وذلك ضمن جولة تفتيشية لوحدة الدوريات على المخابز بالمدينة. 

بطاطس فاسدة جرى ضبطها في سرت، 28 يوليو 2023. (بوابة الوسط)
بطاطس فاسدة جرى ضبطها في سرت، 28 يوليو 2023. (بوابة الوسط)
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