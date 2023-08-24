العثور على 27 قطعة أثرية في محال لبيع الخردة بغدامس

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت قوات الأمن على 27 قطعة نحاسية أثرية في محال لبيع الخردة في غدامس، سلمتها إلى قسم المتاحف في مراقبة آثار بالمدينة اليوم الخميس.

وشارك في عملية تسليم القطع النحاسية عناصر مديرية أمن غدامس وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، حسب بيان مكتب التواصل والإعلام بمصلحة الآثار على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار المكتب إلى أن تلك القطع كانت تستخدم في المدينة القديمة، موجها الشكر إلى قوات الأمن على حرصها وتعاونها مع مصلحة الآثار في استعادة القطع الثمينة.

تسليم قطع أثرية عثر عليها في محال لبيع الخردة بغدامس إلى مراقبة آثار غدامس، 24 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي للمراقبة)

تسليم قطع أثرية عثر عليها في محال لبيع الخردة بغدامس إلى مراقبة آثار غدامس، 24 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي للمراقبة)