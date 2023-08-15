العثور على بيت أثري يعود إلى الحقبة الرومانية في الزاوية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة العثور على بيت أثري يرجع تاريخه إلى الحقبة الرومانية.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الغربية بشأن عثوره على موقع يشتبه أنه أثري في بلدية الزاوية المركز بمنطقة البرناوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

لجنة من الأمن والآثار فحصت المكان

وانتقل رئيس مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار صبراتة ورئيس قسم الإعلام الأمني بالجهاز ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع وخبيران من مراقبة آثار صبراتة لمعاينة المكان، وبالكشف على الموقع تبين أنه أثري وحسب التقرير المبدئي هو عبارة عن بيت يرجع تاريخه إلى الفترة الرومانية المتأخرة.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص البيت، وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة.

العثور على بيت أثري في بلدية الزاوية المركز، 14 أغسطس 2023، (الداخلية)

العثور على بيت أثري في بلدية الزاوية المركز، 14 أغسطس 2023، (الداخلية)

العثور على بيت أثري في بلدية الزاوية المركز، 14 أغسطس 2023، (الداخلية)

العثور على بيت أثري في بلدية الزاوية المركز، 14 أغسطس 2023، (الداخلية)