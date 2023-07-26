نبش وتخريب موقع «قصر القوس» الأثري في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض الموقع الأثري «قصر القوس» في بلدية الخمس للنبش والتخريب على يد مجهولين، وفق ما أعلنت، الثلاثاء، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقد تلقى فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمرقب بلاغا يفيد بوجود أعمال نبش وتخريب داخل الموقع الأثري، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتوجهت دوريات الفرع إلي مكان البلاغ، رفقة خبيرين من الآثار، للمعاينة بعد فتح محضر بالخصوص. وبالكشف على الموقع، تبين أنه قد تعرض للنبش والتخريب من قِبل مجهولين، للبحث عن الكنوز، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

موقع «قصر القوس» الأثري في الخمس بعد نبشه وتخريبه، 25 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)