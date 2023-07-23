العثور على مقبرة أثرية تعود للعهد البونيقي في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية العثور على مقبرة أثرية تعود للعهد البونيقي في بلدية الزاوية المركز بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

وقالت الوزارة، في بيان مساء السبت، إن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار تلقى معلومات مفادها العثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من قِبل أحد المواطنين في أثناء مسحه وجرفه قطعة الأرض الخاصة به ببلدية الزاوية المركز بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

موقع أثري وقرار بإيقاف المسح

لفتت الوزارة إلى أن عضوا عن نيابة النظام العام ومدير إدارة التحري وجمع الاستدلال ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز ورئيس مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار صبراتة ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع ورئيس فرع المباحث الجنائية المنطقة الغربية وخبيرين من الآثار انتقلوا، لمعاينة المكان، بتكليف من مدير نيابة النظام العام في المنطقة الغربية.

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وتابع البيان: «بالكشف على الموقع تبين أنه أثري، وهو عبارة عن مقبرة تعود للعهد البونيقي، واتخذت كل الإجراءات القانونية بإيقاف المسح، وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية بحماية الموقع من العبث والسرقة».

جانب من معاينة الموقع الأثري من قِبل الجهات المسؤولة. (وزارة الداخلية)

جانب من معاينة الموقع الأثري من قِبل الجهات المسؤولة. (وزارة الداخلية)

جانب من معاينة الموقع الأثري من قِبل الجهات المسؤولة. (وزارة الداخلية)