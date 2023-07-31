ضبط قطعة أثرية مختفية منذ السبعينات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار فرع بنغازي القطعة الأثرية «الذئبة لوبا كابيتولينا» المختفية منذ حقبة سبعينات القرن الماضي.

ووردت معلومات إلى الفرع مفادها وجود القطعة الأثرية في إحدى المزارع في منطقة سيدي فرج، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

مداهمة المزرعة

وداهمت المزرعة قوة من أعضاء القبض والتحري ومأمور الضبط بالفرع، رفقة دوريات من قسم النجدة بنغازي ومراقب آثار بنغازي بالتنسيق مع النيابة العامة جنوب بنغازي.

وأشار البيان إلى عثور القوة الأمنية على القطعة المختفية منذ أن كانت قرب ميناء طرابلس، ثم اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

«الذئبة لوبا كابيتولينا»

ووضع نموذجان للقطعة الأثرية «الذئبة لوبا كابيتولينا» في طرابلس وبنغازي إبان فترة الاحتلال الإيطالي.

وتعد «الذئبة لوبا كابيتولينا» أو الذئبة المرضعة أسطورة رومانية، حيث تظهر في تصميمها التقليدي وهي ترضع الطفلين «رومولوس» و«راموس»، وترمز لتأسيس مدينة روما التاريخية.

العثور على قطعة أثرية في مزرعة بمدينة بنغازي، 30 يوليو 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

العثور على قطعة أثرية في مزرعة بمدينة بنغازي، 30 يوليو 2023، (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)