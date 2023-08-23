  • Alwasat News
Atwasat

بحضور محمود حمزة.. اللافي يبحث مع قادة عسكريين وضع حلول لعدم تكرار اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 11:23 مساء
بحضور محمود حمزة.. اللافي يبحث مع قادة عسكريين وضع حلول لعدم تكرار اشتباكات طرابلس
عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يعقد اجتماعًا مع قاعدة عسكريين في طرابلس، الأربعاء 23 أغسطس 2023 (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

عقد عضو المجلس الرئاسي، بصفة المجلس القائد الأعلى للجيش، عبدالله اللافي اجتماعا مع قادة عسكريين لوضع حلول جذرية تمنع تكرار المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس الأسبوع الماضي.

حضر الاجتماع، ظهر اليوم الأربعاء في طرابلس، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالقادر منصور، وآمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، وآمر «اللواء 52 مشاة» المقدم محمود بن رجب، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وبحث المجتمعون سبل «الحفاظ على المنجزات التي تحققت في فترة تولى المجلس الرئاسي مهامه على صعيد الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية»، وفق البيان.

- الدبيبة يتفق مع أعيان سوق الجمعة على إنهاء تداعيات الاشتباكات الأخيرة
- مصادر إلى «بوابة الوسط»: إطلاق آمر اللواء «444 قتال» محمود حمزة
- آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني، وسير العمل في المناطق العسكرية، وسبل تنظيمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها كافة.

اشتباكات طرابلس
وخلال الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات في مناطق بجنوب شرق طرابلس، بعدما احتجز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يعلن إطلاقه في وقت لاحق.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى الجنوب
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى ...
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في بنغازي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في ...
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها ...
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة الفساد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة ......
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر» في ليبيا
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر»......
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب خصوصًا قرب النيجر
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب ......
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق ......
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على ......
المزيد