بحضور محمود حمزة.. اللافي يبحث مع قادة عسكريين وضع حلول لعدم تكرار اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عقد عضو المجلس الرئاسي، بصفة المجلس القائد الأعلى للجيش، عبدالله اللافي اجتماعا مع قادة عسكريين لوضع حلول جذرية تمنع تكرار المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس الأسبوع الماضي.

حضر الاجتماع، ظهر اليوم الأربعاء في طرابلس، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالقادر منصور، وآمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، وآمر «اللواء 52 مشاة» المقدم محمود بن رجب، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وبحث المجتمعون سبل «الحفاظ على المنجزات التي تحققت في فترة تولى المجلس الرئاسي مهامه على صعيد الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية»، وفق البيان.

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واستعرض الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني، وسير العمل في المناطق العسكرية، وسبل تنظيمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها كافة.

اشتباكات طرابلس

وخلال الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات في مناطق بجنوب شرق طرابلس، بعدما احتجز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يعلن إطلاقه في وقت لاحق.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.