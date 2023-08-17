آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»

القاهرة - بوابة الوسط

روى آمر «اللواء 444» العقيد محمود حمزة ملابسات واقعة احتجازه لدى قوة «الردع الخاصة»، قائلاً إنه تبرّأ في اللحظات الأولى «من الدماء التي ستُسفك»، قبل أن يجرى وضعه في زنزانة «مقيد اليدين ومعصوب العينيين حتى غادر امعيتيقة بعد انتهاء الاشتباكات»، بحسب قوله.

وقال حمزة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس، إنه توجه يوم الإثنين الماضي عند الساعة 16:20 مساءً إلى مطار أمعيتيقة «من دون حراسات أو سلاح لمرافقة رئيس الحكومة (عبدالحميد الدبيبة) للتوجه لمدينة مصراتة؛ لحضور حفل تخريج الدفعة (53) لضباط الجيش الليبي»، لافتا إلى أن عناصر جهاز الردع اقتحموا قاعة الانتظار وقاموا «بخطفه».

محمود حمزة ينفي أن يكون مطلوبًا أو متهمًا

وحمَّل حمزة، في المنشور الذي ألغى نشره لاحقًا، آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كارة مسؤولة سفك الدماء، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون مطلوبًا أو متهمًا، معتبرًا أن مقولة كونه «مطلوبًا من المدعي العام العسكري باطلة».

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واصل آمر «اللواء 444» سرد التفاصيل، بقوله إن المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة أخبره بعدم وجود أي تهمة ضده، منوها بأن من قام بإصدار أمر القبض «المزعوم» ضده هو «أحد أفراد الردع ويغتصب منصب رئيس النيابة الجزئية، أيوب امبيرش».

وأضاف أن قوات «الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير الشرعية قامت بالهجوم على تمركزات اللواء والرماية على البوابات»، وخاطب هؤلاء قائلاً: «استحلفكم بالله أن اتركوا وكر الظلم الفساد والإرهاب اتركوا وكر الظلام، لا تغرنكم المرتبات ولا المال الحرام الذي ستموتون من أجله».

نص إدراج العقيد محمود حمزة



أتعلمُ ما ثمنُ عاقبةُ اختطافي! ؟

فقد رفعتُ حينها يديّ إلى السّماء ودعوتُ اللهَ تعالى

(اللّهمّ إني بريء من الدّماء التي ستُسفك، اللّهمّ فاشهدْ؛

اللّهمّ إني بريء من الدّماء التي ستُسفك، اللهم فاشهد؛

اللّهمّ إني بري من الدّماء التي ستُسفك، اللّهمّ فاشهد..)

هذا ما قلته بالحرف الواحد للغدّارين: ( أسامة إنجيم وأبوبكر بشّية ومكتب شؤون الغدر الأمنية بالرّدع وبالتفصيل الدقيق وفي الثواني الأولى عندما تم اختطافي من مطار إمعيتيقة !

ستكُون جدران الشّؤون الأمنية شاهدةً أمام الله تعالى حينما ينطق الحجر والشجر والجوارح أني بريء ممن قُتِل وسُفِكَ دمُه !، وسيأتي قتلى الرّدع والقضائية يجرُّون رأس عبد الرؤوف كاره ويقولون: سلْهُ يا رّبنا فيما قتلنا !

ليشهدَ التأريخ على هذه الكلمات الّتي قلتُها في الثواني الأولى للخاطفين وكفى بالله شهيداً على ما حدث، وبعدها وضعوني في الزّنزانة ووضعوا القيود على يديّ وعصبوا عينايَ حتى صليتُ العصرَ والمغربَ والعِشاءَ وأنا مُقيّدٌ ومعصوبُ العينَيْن ولا أعلم ما يحصلُ في الخارج حتى غادرتُ وكرَ الظّلام والفساد في إمعيتيقة بعد انتهاء الاشتباكات..

وهُنا إليكم ما حدث..

يومُ الإثنين "14 أغسطس" وعلى تمام السّاعة 16:20 مساءً توجهتُ لمطار إمعيتيقة بدون حراساتٍ وبدون سلاحٍ لمرافقة سيّدي رئيس الحكومة للتّوجه لمدينة مصراتة لحضور حفل تخريج الدّفعة "53" لضبّاط الْجَيْشِ اللّيبِي..

بدون سابقِ إنذار وبينا أنا في قاعةِ الإنتظار للمغادرة هاجمتْ المجموعة الغادرة المطار بشكل همجيّ وفوضويّ وغير أخلاقيّ وبطريقة غير حضاريّة ولا قانونية فلم يحترموا المهنيّة العسكريّة ولا العمل الأمني الذي لا يحقُّ لهم أن يقوموا بإختطافي لِأني ضابطٌ بالْجَيْشِ اللّيبِي..

ليشهدَ العالمْ بعدما تسبّب المدعو: "عبدالرؤوف كارة" في سفكِ دماء المسلمين بحجّة أني مطلوبٌ ومتّهم

أنّي قد خرجتُ كما دخلتُ ولا توجد لديّ أيّ تُهمة وأني بريءٌ كبراءةِ الذئب من دمِ يوسُف ومقالةُ انّي مطلوبٌ من المدعي العام العسكري ّهي باطلة وكذب وتلفيق،

فاليوم أول من قام بإحتضاني هو اللّواء "مسعود ارحومة" المدّعي العامّ العسكريّ وأخبرني أنه لا توجد لديهِ أي تهمة ضدي!

فمن قام بإصدار أمر القبض "المزعوم" ضدّي كذباً وزوراً وحسداً ومكراً هو أحد أفراد منظّمة الردع ويغتصب منصب رئيس النّيابة الجزئية المدعو: أيوب امبيرش"..

وليعلم الجميع أيضاً أنه وبعد اختطافي مباشرةً قامت (الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير الشرعية) بالهجوم على تمركزات اللّواء والرّماية على البوابات التي لطالما حرست وأمّنت النّاس، ظناً منهم هؤلاء المساكين أنه إذا غُدِر بمحمود حمزة سيسقُط اللّواء 444 قِتال، فقد غفِلواْ أن "اللواء 444 قتال" هم أبناءُ مؤسّسة عسكريّة وتراتبيّة ضباطاً وضباطَ صفّ وجنوداً، وأن العمل لا يقف على أحد، فإنّه يموتُ الأول ويحملُ همّهُ الثّاني الّذي يأتي من بعده ليواصل الطريق..

وتطبيقاً للأقدمية يواصل النّظام العمل والكفاح حتى ءاخر جنديّ..

في الختام لديّ رسالة مهمة جدا..

إلى جميع أفراد(الردع والقضائية) إلى أهالي أفراد الردع والقضائية أعيروني أسماعكم..

إلى رفقاء الدّرب، إلى كلّ شخص يعرف "محمود حمزة" العبد الفقير إلى ربّه..

استحلفكم بالله أن اتركوا وكرَ الظّلم الفساد والإرهاب اتركوا وكر الظلام، لا تغرنّكم المرتبات ولا المال الحرام الذي ستموتون من أجله..

فقد أصبح الفسادُ واضحاً للعيان وأن بقاءك في هذا المكان هو نصرة للباطل والفساد فسيُحاسبُك الله على كل ساعة تقفُ فيها تساند الظّلمة الغدّأرين..

يتبع ..

(انتهى النص)



صورة من منشور لآمر «اللواء 444» العقيد محمود حمزة نشر عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس قبل حذفه بعد 25 دقيقة من نشره. (بوابة الوسط)