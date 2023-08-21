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ضبط أكثر من 25 كيلو غراما من مخدر الكوكايين الخام في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 04:37 مساء
ضبط أكثر من 25 كيلو غراما من مخدر الكوكايين الخام في صبراتة
كمية من مخدر الكوكايين التي عثر عليها في صبراتة. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن ضبط أكثر من 25 كيلو غرامًا من مخدر الكوكايين الخام على شاطئ مدينة صبراتة غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الكمية جرى ضبطها بعد أن ورد بلاغ إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، أمس الأحد، من أحد الصيادين مفاده وجود كمية يشتبه في كونها مواد مخدرات داخل أكياس مطاطية محكمة الإغلاق.

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وأضافت الوزارة أن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي في صبراتة توجهوا على الفور إلى المكان وجرى «ضبط وتحريز كمية تفوق 25 كيلو غرامًا من مخدر الكوكايين الخام».

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة. كما أكدت على الدور الإيجابي للمواطن في تحقيق أهداف الشرطة، وإدراكه مخاطر المخدرات والجريمة على الفرد والمجتمع، لافتة إلى أن هذا لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن؛ بل يبني علاقة مجتمعية جيدة ومتينة تزيد من توطيد العلاقة بينهما.

كمية من مخدر الكوكايين التي عثر عليها في صبراتة. (وزارة الداخلية)
كمية من مخدر الكوكايين التي عثر عليها في صبراتة. (وزارة الداخلية)
كمية من مخدر الكوكايين التي عثر عليها في صبراتة. (وزارة الداخلية)
كمية من مخدر الكوكايين التي عثر عليها في صبراتة. (وزارة الداخلية)
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