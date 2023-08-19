«الخليج العربي للنفط» تضع خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم السبت، وضع منسقة الصيانة والعمليات خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه المصاحبة للعمل في حقل النافورة، الذي يقع بين مدينتي جالو وإجخرة (شرق البلاد).

يأتي ذلك في إطار تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات ومعالجة المشاكل الفنية التي قد تطرأ وتؤثر في عملية الإنتاج، حسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمليات الصيانة

وقالت الشركة في بيانها، إن وحدة الميكانيكا أجرت عمرة لعشر مضخات مياه، وكذلك إصلاح المضخات الكيميائية، وتغيير وصيانة 16 صماما وإصلاح أربعة عدادات قياس للزيت من قبل وحدة الصيانة.

-بالصور: أعمال عمرة في حقل النافورة

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نُفذت أعمال الصيانة بمساعدة وحدة الإنتاج التابعة لمنسقة العمليات بشركة الخليج العربي للنفط، وتحت إشراف مباشر من لجنة التخلص من المياه المصاحبة.

يشار إلى أن مشروع حقل النافورة نُفّذ منذ العام 2019، بعدد وحدتين في المحطة 4 وأخريين في المحطات 5 و6، عن طريق شركة فيروستال، وفقا لبيان الشركة.

أعمال صيانة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة، 19 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة، 19 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة، 19 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة، 19 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة، 19 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي للنفط على فيسبوك)

أعمال صيانة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة، 19 أغسطس 2023 (شركة الخليج العربي للنفط على فيسبوك)