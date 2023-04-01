«أجوكو»: تدشين أول برج لنقل الكهرباء بغرض الانتقال إلى الرفع الصناعي وانتعاش الإنتاج النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) تدشين أول برج نقل للطاقة الكهربائية بمشروع التغذية الذي يمتد إلى 60 كيلو متر، لتوفير طاقة تسهم في الانتقال إلى الرفع الصناعي، مما يساهم في إنعاش الإنتاج.

وأشارت الشركة في بيان مساء أمس الجمعة إلى الربط الكهربائي للمجمعات «K L O Y» والذي سيجري فيه تركيب خطوط لنقل الطاقة الكهربائية (جهد 34.5 كيلو فولت) بطول 60 كيلومتر وبواقع 283 برجاً حديدياً.

11 محطة جديدة

وأضافت الشركة أنه سيجري تركيب 11 محطة كهربائية «جهد 34.5KV و4.16KV» فيالمجمعات، مع ربط وتغذية 16 بئراً بالطاقة الكهربائية في المرحلة الحالية لتحويلها من الرفع الطبيعي إلى الرفع الصناعي.

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المشروع تنفذه شركة ائتلاف المهندسين الليبية وتشرف على تنفيذه إدارة الهندسة والإنشاءات بشركة الخليج العربي.

ربط أكثر من 50 بئر

ويمكّن المشروع من ربط أكثر من 50 بئراً جديداً بالطاقة الكهربائية في مناطق تابعة للشركة، مما يوفر طاقة كهربائية لتطبيق سياسات زيادة الإنتاج وفق الخطط المرسومة.

حضر مراسم التدشين كل من: محمد بلقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة برفقة أعضاء لجنة الإدارة ومراقب حقل النافورة والمشرفين بمشروع «س 39» - مشروع التغذية والربط الكهربائي للمجمعات.

جانب من أعمال تدشين أبراج نقل الكهرباء الجديدة بشركة الخليج العربي للنفط. (شركة الخليج العربي للنفط)

جانب من أعمال تدشين أبراج نقل الكهرباء الجديدة بشركة الخليج العربي للنفط. (شركة الخليج العربي للنفط)

جانب من أعمال تدشين أبراج نقل الكهرباء الجديدة بشركة الخليج العربي للنفط. (شركة الخليج العربي للنفط)