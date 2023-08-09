بالصور: أعمال عمرة في حقل النافورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأربعاء، أن منسقة الصيانة بحقل النافورة بدأت إجراء العمرة الميكانيكية للضاغط (B) في محطة الضخ الرئيسية.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى «تعليمات رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان بضرورة إعطاء الأولوية للأعمال التي من شأنها زيادة معدلات الإنتاج وكذلك تشغيل «Gas sweetening unit» التي ستوفر الغاز لمولدات الطاقة بمحطة السرير».

صيانة حقل النافورة

على صعيد متصل، ذكر بيان الشركة أن «منسقة الصيانة تولي أهمية قصوى لاسترجاع الضاغط (D) للخدمة في المحطة 4 بعد البدء الفعلي بعملية تطوير نظام التحكم للضاغط وكذلك العمرة الميكانيكية للضاغط»، مشيرة إلى أن منسقة الصيانة حقل النافورة والعناصر الوطنية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط تنفذ هذه الأعمال.

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وبلغ إنتاج النفط الخام الليبي مليونًا و212 ألف برميل، وفق آخر أرقام صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

من أعمال عمرة في حقل النافورة، 9 أغسطس 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)

من أعمال عمرة في حقل النافورة، 9 أغسطس 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)