«أجوكو» تبحث زيادة إنتاج النفط بالتعاون مع شركة صينية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، المهندس محمد بالقاسم بن شتوان، مع عدد من مسؤولي شركة «KELINIURE» الصينية التعاون من أجل زيادة معدلات إنتاج الحقول النفطية التابعة لـ«أجوكو».

كما التقى مراقبو حقل النافورة النفطي، والمشرفون ورؤساء الأقسام به أعضاء الشركة الصينية، حسب بيان شركة «الخليج العربي» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

- «بورزا» الكندية تستأنف العمل في حقل النافورة النفطي

- ارتفاع إنتاج بئرين في حقل النافورة إلى أكثر من 4900 برميل يوميا

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة مشروع معالجة الغاز المصاحب عملية إنتاج غاز «كبريتيد الهيدروجين» في المحطات «الأولى والسابعة والتاسعة» بحقل النافورة. وتفقد الوفد الصيني تلك المواقع في الحقل.

وفد شركة «KELINIURE» الصينية خلال زيارتهم موقع بحقل النافورة، 3 أغسطس 2023، (أجوكو)