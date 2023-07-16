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«بورزا» الكندية تستأنف العمل في حقل النافورة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 11:14 صباحا
«بورزا» الكندية تستأنف العمل في حقل النافورة النفطي
من لقاء رئيس لجنة إدارة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان مع ممثلي «بورزا» الكندية، 16 يوليو 2023. (أجوكو)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأحد، أن شركة «بورزا» الكندية استأنفت أعمالها في حقل النافورة النفطي.  

وقالت، في بيان، إن رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان استقبل ممثلي «بورزا»: أندري ديزنسكي ومحمد منصر، ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الإدارة بشأن استعادة ثقة المقاولين، وحثهم على استئناف نشاطاتهم في المواقع المختلفة.

يبلغ الإنتاج الحالي لحقل النافورة نحو 21 ألف برميل يوميا، ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة «أمال - رأس لانوف».

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تذليل العوائق أمام الشركة الكندية 
في السياق نفسه، ناقش منسق الصيانة ومشرفو وحدات ضواغط الغاز والآلات الدقيقة مع ممثلي الشركة الكندية العوائق ومحاولة تذليلها، وتوفير اللازم لإجراء أعمال العمرة الميكانيكية، وتطوير نظام التحكم لضواغط الغاز في المحطة «3».

وقد أجرى منسق الصيانة، رفقة ممثلي «بورزا» الكندية، زيارة ميدانية للموقع من أجل الوقوف على النواقص، وجرد قطع الغيار والمواد، لاستئناف العمل في أقرب وقت ممكن. 

ومن المتوقع أن توفر هذه الضواغط 15 مليون قدم مكعب من الغاز المضغوط، مما سيسهم في زيادة معدلات إنتاج الحقل.

من لقاء رئيس لجنة إدارة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان مع ممثلي «بورزا» الكندية، 16 يوليو 2023. (أجوكو)
من لقاء رئيس لجنة إدارة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان مع ممثلي «بورزا» الكندية، 16 يوليو 2023. (أجوكو)
من لقاء رئيس لجنة إدارة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان مع ممثلي «بورزا» الكندية، 16 يوليو 2023. (أجوكو)
من لقاء رئيس لجنة إدارة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان مع ممثلي «بورزا» الكندية، 16 يوليو 2023. (أجوكو)
من لقاء منسق الصيانة بشركة الخليج العربي للنفط مع ممثلي الشركة الكندية، 16 يوليو 2023. (أجوكو)
من لقاء منسق الصيانة بشركة الخليج العربي للنفط مع ممثلي الشركة الكندية، 16 يوليو 2023. (أجوكو)
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