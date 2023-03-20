«أجوكو»: الانتهاء من تركيب وحدتي كهرباء في حقل النافورة سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» الانتهاء من مشروع إنشاء وحدتي إنتاج الطاقة الكهربائية الغازية في حقل النافورة النفطي شهر سبتمبر المقبل، حيث بدأت الأعمال بهما في 27 أغسطس الماضي.

وأشارت الشركة إلى وصول الأعمال الإنشائية في المشروع إلى درجة متقدمة، تمثلت في وضع التوربينات على أساستها بالموقع وتركيب ملحقاتها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تحالف شركات ينفذ المشروع

وقال مشرف المشروع، عبدالله التواتي، إن تحالفا من شركات «أو إم في» النمساوية و«سولر» الأميركية و«إي إم آي» الفرنسية يقوم بتنفيذ المشروع، واتفق على اختيار مقاول فرعي هو شركة «إيندكو» الإيطالية تتولى أعمال الإنشاء والتركيب.

وأشار إلى أن حقل النافورة قيد التطوير لزيادة معدل الإنتاج به كما توصي المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يستلزم زيادة القدرة الكهربائية سواء بالمشروع الجديد أو من خلال التجديدات للمعدات الكهربائية الموجودة بالفعل.

العاملون المشاركون في المشروع.

موقع تركيب وحدتي إنتاج كهرباء في الحقل.