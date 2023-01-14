بالصور.. صيانة طارئة لحقل النافورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط والغاز (أجوكو) استمرار أعمال الصيانة الطارئة لحقل النافورة النفطي، والتي تقوم بها منسقة الصيانة عن طريق وحدة التوربين، للتوربين «GT1».

وأشاد مراقب حقل النافورة النفطي «جميل السامرة» بحجم الأعمال الكبيرة التي تقوم بها وحدة التوربين خلال زيارة تفقدية لمحطة الضخ الرئيسية بالحقل، حسب الصفحة الرئيسية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال السامرة إن هذه الأعمال تجرى لأول مرة عن طريق مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط، حيث كانت تُسند في السابق للشركة المُصنّعة وتكلف الشركة مبالغ طائلة.

خطة عمل بجدول زمني في حقل النافورة

وقدم مشرف وحدة التوربين شروحا وافية لحجم العمل والخطوات المتبعة لتنفيذه، وقالوا إنهم وضعوا خطة عمل بجدول زمني محدد للانتهاء من عمليات الصيانة.

وأثنى مراقب الحقل على المجهودات المبذولة من منسقة الصيانة بحقل النافورة، ووعد بتوفير كافة الدعم للمضي قدما، ودعم هذه الأعمال بكافة الإمكانيات المتوفرة.



من أعمال الصيانة الطارئة لحقل النافورة النفطي، 14 يناير 2022. (أجوكو)

من أعمال الصيانة الطارئة لحقل النافورة النفطي، 14 يناير 2022. (أجوكو)

من أعمال الصيانة الطارئة لحقل النافورة النفطي، 14 يناير 2022. (أجوكو)

من أعمال الصيانة الطارئة لحقل النافورة النفطي، 14 يناير 2022. (أجوكو)

من أعمال الصيانة الطارئة لحقل النافورة النفطي، 14 يناير 2022. (أجوكو)