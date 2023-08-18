ضبط وافد سرق مواطنا خلال تأديته صلاة الجمعة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مركز شرطة بوعطني في بنغازي من ضبط وافد بتهمة سرقة مبلغ مالي من سيارة مواطن خلال تأديته صلاة الجمعة بمسجد البيلاح.

وتقدم المواطن بشكوى إلى المركز تفيد بسرقة مجهول مبلغ 4000 دينار من سيارته خلال تأديته صلاة الجمعة بمسجد البيلاح بمنطقة بوعطني، وفق بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك».

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وأسفرت جهود التحريات عن التوصل إلى تحديد هوية الفاعل وتحديد مكان إقامته، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وبالقرب منها. وانتقل أعضاء التحريات إلى محل إقامة المتهم لكن لم يجدوه، وبمراقبة الأماكن التي يتردد عليها جرى إعداد كمين مُحكم له وضبطه بالقرب من محل سكنه.

وخلال التحقيقات تبين أن المتهم يدعى «ك.ع.ع» من مواليد العام 1988 ويحمل الجنسية المصرية، واعترف بسرقة المبلغ سالف الذكر والتصرف به ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة.

المتهم بسرقة مواطن في بنغازي، 17 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)