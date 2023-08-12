استعادة أسلاك كهربائية مسروقة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي استرجاع أسلاك كهربائية نحاسية مسروقة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية الواقعة في نطاق اختصاص مركز شرطة سيدي خليفة.
دوريات راجلة ومتحركة لـ«تمشيط المنطقة»
وأشارت المديرية، في بيان، إلى تسيير دوريات راجلة ومتحركة، لـ«تمشيط المنطقة»، منوهة إلى أن «المتهمين فروا لدى مشاهدتهم أعضاء التحريات، تاركين خلفهم كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية المسروقة».
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