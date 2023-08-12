استعادة أسلاك كهربائية مسروقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي استرجاع أسلاك كهربائية نحاسية مسروقة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية الواقعة في نطاق اختصاص مركز شرطة سيدي خليفة.

دوريات راجلة ومتحركة لـ«تمشيط المنطقة»

وأشارت المديرية، في بيان، إلى تسيير دوريات راجلة ومتحركة، لـ«تمشيط المنطقة»، منوهة إلى أن «المتهمين فروا لدى مشاهدتهم أعضاء التحريات، تاركين خلفهم كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية المسروقة».

ضبط وافدين في بنغازي يعملان في تقطيع الأسلاك الكهربائية المسروقة وصهرها

ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان سرقة أسلاك الكهرباء بمنطقة الواحات

وقد جرى استدعاء دورية تابعة للمركز، ونقل الإسلاك إليه، بينما لا يزال البحث مُستمراً عن الأشخاص الذين لاذوا بالفرار.

الأسلاك الكهربائية المسروقة في بنغازي، 12 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)